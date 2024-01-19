Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В приложение «Карта жителя Татарстана» планируют добавить раздел бесплатной юрпомощи
За прошлый год около 2,5 тыс. жителей Татарстана получили бесплатную юридическую помощь, более 1900 из них обратились в Госюрбюро. Об этом заявил министр юстиции РТ Рустем Загидуллин на совместном заседании коллегии Управления Министерства юстиции РФ по Татарстану и Министерства юстиции республики.
По словам министра, для более эффективной работы с обращениями граждан в этом году в бесплатном мобильном приложении «Карта жителя Республики Татарстан» планируется добавить функционал «Бесплатная юридическая помощь».
«Сервис позволит довести до всех пользователей приложения информацию о бесплатной юридической помощи и одновременно обеспечить возможность обращения в электронном виде в Государственное юридическое бюро с правовым вопросом», — привели слова руководителя ведомства в его пресс-службе.
Загидуллин также поделился планами предоставить жителям республики возможность обращаться к специалистам из Госюрбюро по видеосвязи прямо из отделений МФЦ.
Государственное казенное учреждение «Государственное юридическое бюро» в Татарстане было создано в конце 2022 года.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»