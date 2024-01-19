В приложение «Карта жителя Татарстана» планируют добавить раздел бесплатной юрпомощи

Министр юстиций Татарстана Рустем Загидуллин

Фото: пресс-служба Минюста РТ

За прошлый год около 2,5 тыс. жителей Татарстана получили бесплатную юридическую помощь, более 1900 из них обратились в Госюрбюро. Об этом заявил министр юстиции РТ Рустем Загидуллин на совместном заседании коллегии Управления Министерства юстиции РФ по Татарстану и Министерства юстиции республики.

По словам министра, для более эффективной работы с обращениями граждан в этом году в бесплатном мобильном приложении «Карта жителя Республики Татарстан» планируется добавить функционал «Бесплатная юридическая помощь».

«Сервис позволит довести до всех пользователей приложения информацию о бесплатной юридической помощи и одновременно обеспечить возможность обращения в электронном виде в Государственное юридическое бюро с правовым вопросом», — привели слова руководителя ведомства в его пресс-службе.

Фото: пресс-служба Минюста РТ

Загидуллин также поделился планами предоставить жителям республики возможность обращаться к специалистам из Госюрбюро по видеосвязи прямо из отделений МФЦ.

Государственное казенное учреждение «Государственное юридическое бюро» в Татарстане было создано в конце 2022 года.