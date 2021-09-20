В Прикамье из-за стрельбы в Перми отменили занятия в школах, колледжах и техникумах

20 сентября занятия в школах, техникумах и колледжах Прикамья отменяются в связи с инцидентом со стрельбой в Пермском госуниверситете (ПГНИУ). Информация об этом появилась на сайте правительства региона.

«В связи с ЧП в ПГНИУ по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина 20 сентября отменены занятия в школах, техникумах и колледжах», – сказано в сообщении.

В Министерстве образования и науки Прикамья отметили, что все образовательные организации должны провести максимальную работу по усилению всех мер безопасности, а также запретить вход в учреждение посторонним лицам, в том числе и родителям.



Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прибыл на место происшествия. Он выразил соболезнования родным и близким погибших и заверил, что всем пострадавшем в связи с этой трагедией будет оказана необходимая помощь.

20 сентября 18-летний молодой человек открыл огонь на территории государственного национально-исследовательского университета в Перми. Работники правоохранительных органов задержали стрелка.

По данным следственного комитета, в результате инцидента погибли 8 человек, о чем сообщал «Татар-информ».