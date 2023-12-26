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В пригородных поездах в Казани начали тестировать оплату проезда по геолокации
В пригородных поездах в Казани начали тестировать технологию оплаты проезда по геолокации. Речь идет о новом способе оплаты, когда весь процесс происходит в смартфоне, сообщает пресс-служба компании «Содружество».
«Участвовать в пилотном проекте по внедрению уникальной для железнодорожного транспорта системы приобретения билетов могут участники фокус-группы, сформированной из добровольцев», – говорится в сообщении.
Эксперимент провели на линии между центральным железнодорожным вокзалом Казани и аэропортом. Чтобы воспользоваться таким способом оплаты, участнику фокус-группы необходимо было скачать и установить специальное мобильное приложение.
Ранее, на форуме Kazan Digital Week-2023 было подписано соглашение о развитии безбарьерной системы оплаты проезда в пригородных поездах. Разработка технологии проходила в рамках НИОКР Минтранса России.
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