В пригородных поездах в Казани начали тестировать оплату проезда по геолокации

В пригородных поездах в Казани начали тестировать технологию оплаты проезда по геолокации. Речь идет о новом способе оплаты, когда весь процесс происходит в смартфоне, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Участвовать в пилотном проекте по внедрению уникальной для железнодорожного транспорта системы приобретения билетов могут участники фокус-группы, сформированной из добровольцев», – говорится в сообщении.

Эксперимент провели на линии между центральным железнодорожным вокзалом Казани и аэропортом. Чтобы воспользоваться таким способом оплаты, участнику фокус-группы необходимо было скачать и установить специальное мобильное приложение.

Ранее, на форуме Kazan Digital Week-2023 было подписано соглашение о развитии безбарьерной системы оплаты проезда в пригородных поездах. Разработка технологии проходила в рамках НИОКР Минтранса России.