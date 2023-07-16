В пригороде Харькова прогремели взрывы

Власти Харькова сообщили о втором за сутки ударе по городу. Информация об этом появилась в телеграм-канале главы областной администрации Олега Синегубова.

«Оккупанты нанесли удары по Основянскому району Харькова. По предварительным данным, есть 4 пострадавших. На месте попадания возник пожар. Службы работают над ликвидацией последствий», – указано в сообщении.

В настоящее время медики областного центра экстренной помощи госпитализировали 3 мужчин с осколочными ранениями, 1 человеку оказали помощь на месте.