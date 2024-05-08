В пригороде Авдеевки был обнаружен схрон с иностранным оружием

В пригороде Авдеевки обнаружен заминированный тайник с иностранным оружием, сообщает РИА Новости.

В результате совместных мероприятий Управления ФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Центрального военного округа был выявлен заминированный схрон с зарубежным вооружением.

В тайнике находились американский ПТРК FGM-148 Javelin, два шведских гранатомета Sakrat, 28 боеприпасов ВОГ-25, два реактивных пехотных огнемета РПО-А и 800 патронов калибра 7,62×54 мм.

Контрразведчики продолжают оперативные мероприятия по демилитаризации и денацификации освобождаемых населенных пунктов ДНР.

Агентству было предоставлено видео, на котором видно, как саперы входят в полуразрушенный дом, внутри которого обнаружены самодельные растяжки с гранатами «Ф-1». Заминированный тайник был найден в подвале этого дома.