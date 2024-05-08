Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В пригороде Авдеевки был обнаружен схрон с иностранным оружием
В пригороде Авдеевки обнаружен заминированный тайник с иностранным оружием, сообщает РИА Новости.
В результате совместных мероприятий Управления ФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Центрального военного округа был выявлен заминированный схрон с зарубежным вооружением.
В тайнике находились американский ПТРК FGM-148 Javelin, два шведских гранатомета Sakrat, 28 боеприпасов ВОГ-25, два реактивных пехотных огнемета РПО-А и 800 патронов калибра 7,62×54 мм.
Контрразведчики продолжают оперативные мероприятия по демилитаризации и денацификации освобождаемых населенных пунктов ДНР.
Агентству было предоставлено видео, на котором видно, как саперы входят в полуразрушенный дом, внутри которого обнаружены самодельные растяжки с гранатами «Ф-1». Заминированный тайник был найден в подвале этого дома.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»