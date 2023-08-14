В пригородах Казани из-за домов не хватает мест под мусорные площадки

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Важнейшая задача, которую необходимо решить в поселках Казани, — это организация сбора и вывоза мусора. На сегодняшний день уже оборудовано 417 контейнерных площадок, но требуется построить еще 198. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

Докладчик рассказал, что в прошлом году удалось создать и обновить 62 бункерные контейнерные площадки в 23 жилых массивах за счет бюджетных средств. В этом году предусмотрено выделение 51 млн рублей на строительство, ремонт и содержание контейнерных площадок. Уже определены 52 места для их размещения.

«При строительстве площадок возникает проблема дефицита земли под них. Практически вся земля в поселках нарезана под дома, и остается только дорожная полоса, которая обычно является охранной зоной коммуникаций и не предназначена для строительства», — подчеркнул Гиниятуллин.

Он добавил, что собственники земли, на которой уже стоят контейнерные площадки, через суд добиваются их сноса. Так, при имеющимся дефиците, оказалось потеряно 25 мест сбора мусора. По этой причине замглавы исполкома рекомендовал Комитету земельных и имущественных отношений сразу резервировать землю под строительство контейнерных площадок.