В приемную «Единой России» в Татарстане за 16 лет поступило 300 тыс. обращений

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Татарстане региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» и сеть местных общественных приемных в 45 муниципалитетах открылись в сентябре 2008 года. За почти 16 лет ими было принято более 300 тыс. обращений, причем 63,2% из них удалось решить положительно. Об этом рассказал руководитель приемной Камиль Садриев, сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «Единой России».

«В региональной общественной приемной проводятся тематические приемы с участием сенаторов, депутатов Госдумы, Госсовета и Казгордумы, а также высших должностных лиц республики, руководителей министерств и ведомств», — отметил он.

«Разговор идет о самом наболевшем — здравоохранении, образовании, ЖКХ, поддержке ветеранов СВО, их семей, пенсиях и соцподдержке. Ежемесячно прием населения проводит секретарь реготделения „Единой России“, Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин», — добавил руководитель приемной.

«Ежедневная работа общественной приемной партии доказывает, что „Единая Россия“ всегда действует в интересах людей. Мы видим, как сотни обращений граждан получают оперативное и качественное решение, что свидетельствует о высоком уровне доверия к партии», — резюмировал Садриев.

Сейчас общественные приемные функционирует на базе Штаба общественной поддержки «Единой России» РТ и Центра гражданских инициатив «Единые».

В целом же по стране по сравнению с 2020 годом количество обращений в приемные «Единой России» выросло почти на 50%. Об этом рассказала глава Комиссии по работе с обращениями граждан и заместитель секретаря Генерального совета партии Анна Кузнецова.

«На первом месте вопросы социального обеспечения — 38,5%. Второе место — 14,6% обращений — занимают вопросы ЖКХ, благоустройство придомовых и дворовых территорий, работа ТСЖ, управляющих компаний, тарифы и оплата ЖКУ. Третья позиция — вопросы воинской службы, 4,1%», — перечислила она.

По словам докладчицы, участники спецоперации их родственники обращаются по поводу получения выплат, оказания медицинской помощи, материально-технического оснащения. «В каждом вопросе стараемся разобраться и помочь, некоторые темы решаем на федеральном уровне, так как они носят системный характер <...>», — заверила Кузнецова.

Обращения и запросы граждан она назвала драйвером изменений, потому что на их основании строится работа народной программы партии, принимаются федеральные законы и отслеживается их исполнение.

При этом общественные приемные постоянно совершенствуют форматы своей работы. На их базе организованы штабы общественной поддержки и центры гражданских инициатив «Единые», активно ведется взаимодействие с некоммерческими организациями.