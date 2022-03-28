Казанец пожаловался в приемную «Единой России» на кражу перил во всем подъезде

Участниками сегодняшней тематической встречи в прямом эфире, посвященной проблемам ЖКХ, пообещали жителю Казани разобраться в причинах пропажи перильных ограждений во всем подъезде жилого дома по улице Парковая. Трансляция велась в официальном аккаунте Региональной общественной приемной «Единой России» в социальной сети.

В ходе первого прямого эфира стартовавшей сегодня недели приемов татарстанцев по вопросам ЖКХ к участникам встречи обратился житель Казани. Он сообщил, что в его доме «были демонтированы и украдены перила и ограждения во всем подъезде с 1-го по 5-й этаж».

Заявку жильцы дома подали еще в январе, но меры до сих пор не приняты. Отсутствие перил может привести к несчастному случаю, отметил казанец.

«Это прежде всего влияет на безопасность. Как так можно было — унести перила?» — прокомментировал ситуацию первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

Член Комитета Государственной Думы ФС РФ по строительству и ЖКХ Марат Нуриев в свою очередь предположил, что, возможно, перила в доме сняли в связи с проведением капремонта.