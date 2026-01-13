В приемной Президента РФ в РТ пройдут прямые линии для граждан по актуальным вопросам

В приемной Президента Российской Федерации в Республике Татарстан в январе 2026 года пройдет серия мероприятий в формате телефонной прямой линии с гражданами. Жители республики смогут получить консультации по социально значимым и правовым вопросам от представителей профильных ведомств.

Так, 14 января с 10:00 до 12:00 состоится прямая линия на тему защиты прав потребителей при оказании бытовых услуг населению. На вопросы граждан ответят специалисты Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ.

16 января в это же время будет организовано консультирование по порядку предоставления налогового вычета (бонуса) для самозанятых налогоплательщиков. Разъяснения дадут сотрудники Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Татарстан.

19 января граждане смогут обратиться за разъяснениями по вопросам регистрации права собственности на гараж. Консультации проведут представители Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ.

21 января прямая линия будет посвящена порядку оформления согласия на выезд. На вопросы ответят сотрудники Нотариальной палаты Республики Татарстан.

23 января, в преддверии Дня российского студенчества, состоится тематическая прямая линия с участием представителей Министерства образования и науки Республики Татарстан.

Завершит серию мероприятий прямая линия по жилищно-коммунальным вопросам, которая пройдет 26 января. Консультации предоставят специалисты Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

Все мероприятия будут проходить с 10:00 до 12:00. Единый телефон прямой линии: 221-80-35.