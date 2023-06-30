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В приемной комиссии КФУ рассказали о мешающих поступлению ошибках абитуриентов
Ответственные за приём абитуриентов сотрудники КФУ рассказали, каких ошибок стоит избегать при поступлении в вуз.
По словам сотрудницы Института психологии и образования Нарине Путулян, чаще всего абитуриенты ошибаются с загрузкой документов в личный кабинет.
«Не до конца загружают все оригиналы документов. Паспорт, например, должен быть в одном PDF-файле с главной страницей и страницей прописки», – пояснила специалист.
Она также отметила, что зачастую желающие поступить в вуз ребята прикрепляют только первый разворот паспорта – такой документ не принимается и возвращается на исправление.
Также своими рекомендациями абитуриентам поделилась специалист по учебно-методической работе вышеупомянутого института Анна Дружинина. Она отметила, что многие из поступающих ребят, хорошо сдавших ЕГЭ, сильно переживают за результат, чем сильно портят себе момент поступления.
«Я рекомендую выдохнуть, поверить в себя, и тогда все будет замечательно», – посоветовала Дружинина.
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