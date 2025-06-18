В приемной «Единой России» в РТ расскажут о медицинском обеспечении бойцов СВО

В пятницу в Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» в Татарстане и сети местных общественных приемных состоится единый день приема участников спецоперации и их семей по вопросам медицинского обеспечения. Мероприятие пройдет в рамках Всероссийской акции, организованной «Единой Россией», сообщает пресс-служба партии.

На вопросы ответят начальник отдела регулирования в сфере обращения лекарственных средств Министерства здравоохранения РТ Ирина Ермолаева и начальник отдела контроля представления технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения Отделения социального фонда РФ по РТ Юлия Ловушкина.

Прием граждан состоится 20 июня с 10:00 до 14:00 на площадке Общественной приемной по адресу: Казань, улица Карла Маркса, 31/7.

Оставить обращение и уточнить дополнительную информацию можно по телефону 8 (843) 238 1000. Также заявления можно прислать на электронную почту op@tatarstan.er.ru.