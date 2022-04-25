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Ру Тат
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Происшествия
25 апреля 2022  19:48

В Приднестровье сообщили о серии взрывов у штаба Министерства госбезопасности

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В понедельник, 25 апреля, телеканал непризнанного Приднестровья сообщил о серии взрывов у здания Министерства госбезопасности.

«В здании МГБ в Тирасполе произошла серия взрывов. <...> На месте работают пожарные. Рядом несколько скорых и газовая служба», - цитирует ТАСС сообщение телеканала «ТСВ».

Судя по снимкам в здании выбиты окна, поврежден фасад. На некоторых фотографиях видны два использованных гранатомета.

Правоохранители непризнанной республики сообщают, что по зданию МГБ были произведены выстрелы из РПГ.

По данным МВД, несколько взрывов прогремели сегодня примерно в 17:00 по мск. В здании министерства выбиты окна на верхних этажах, из помещений идет дым. На месте работают специалисты экстренных служб.

#молдавия #Приднестровье #взрыв
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