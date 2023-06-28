В Приамурье нашли пропавшего в лесу 10-летнего мальчика

В Амурском области нашли пропавшего в тайге 10-летнего мальчика, сообщает РИА Новости.

Как заявили в МЧС РФ, при первом же облете на вертолете Ми-8 в лесу было обнаружено предположительное местонахождение ребенка, туда отправились спасатели. Мальчик провел целую ночь в глухой тайге, под дождем, но дождался их.

«Ребенок пропал во вторник днём. Отец рассказал, что с сыном отправился на охоту в лес в районе реки Малый Урил в Архаринском районе. Мальчик отошел от отца и потерялся», — указано в сообщении.

Отмечается, что на вертолете мальчика доставят в медицинское учреждение для осмотра.