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В Приамурье нашли пропавшего в лесу 10-летнего мальчика
В Амурском области нашли пропавшего в тайге 10-летнего мальчика, сообщает РИА Новости.
Как заявили в МЧС РФ, при первом же облете на вертолете Ми-8 в лесу было обнаружено предположительное местонахождение ребенка, туда отправились спасатели. Мальчик провел целую ночь в глухой тайге, под дождем, но дождался их.
«Ребенок пропал во вторник днём. Отец рассказал, что с сыном отправился на охоту в лес в районе реки Малый Урил в Архаринском районе. Мальчик отошел от отца и потерялся», — указано в сообщении.
Отмечается, что на вертолете мальчика доставят в медицинское учреждение для осмотра.
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