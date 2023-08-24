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В Приамурье на пожаре в частном доме погибла семья из трех человек
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В Амурской области сгорел частный жилой дом, погибли три человека, сообщает ТАСС.
По данным агентства, пожар случился поздно вечером в селе Николаевка. В результате пожара погибли мужчина, женщина и их трехлетний ребенок.
Прокуратура Бурейского района проводит проверку по факту трагедии, чтобы установить обстоятельства случившегося.
Прокурор округа Юрий Непрынцев осуществляет контроль за ситуацией.
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