В Приамурье на пожаре в частном доме погибла семья из трех человек

В Амурской области сгорел частный жилой дом, погибли три человека, сообщает ТАСС.

По данным агентства, пожар случился поздно вечером в селе Николаевка. В результате пожара погибли мужчина, женщина и их трехлетний ребенок.

Прокуратура Бурейского района проводит проверку по факту трагедии, чтобы установить обстоятельства случившегося.

Прокурор округа Юрий Непрынцев осуществляет контроль за ситуацией.