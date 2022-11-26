В президиум Международного союза музеев вошли два представителя Татарстана

Фото: музей-заповедник «Остров-град Свияжск».

В состав президиума Российского комитета Международного союза музеев вошли два представителя Татарстана — Артем Силкин из музея-заповедника «Остров-град Свияжск» и Гульзада Руденко из Елабужского государственного музея-заповедника. Об этом «Татар-информу» рассказали в свияжском музее.

Сегодня в Москве состоялась общее собрание Российского комитета Международного союза музеев (ИКОМ). На собрании был выбран новый президент российского комитета — им стал Василий Панкратов, директор Государственного музея-заповедника «Гатчина».

«В период политической турбулентности российское участие в международных организациях культуры получает особое значение, поскольку они часто являются площадками для продолжения диалога. То, что Татарстан представлен сразу двумя музеями, говорит о лидерских позициях республики в музейной деятельности. На сегодняшнем заседании обсуждались вопросы взаимодействия с Международным союзом музеев, недопущения чрезмерной сиюминутной политизации международных культурных контактов и адаптации нового международного определения музеев, принятого Генеральной конференцией ИКОМ, к реалиям российского законодательства и практики», — прокомментировал Артем Силкин.

Международный совет музеев (ИКОМ) был создан в 1946 году. Сегодня это всемирная организация, представляющая музеи и музейных профессионалов, деятельность которой направлена на охрану и популяризацию природного и культурного наследия — прошлого и будущего, материального и нематериального.

Организация насчитывает более 45 тыс. членов в 141 стране мира и обладает высшим консультативным статусом категории «А» в ЮНЕСКО и в Экономическом и социальном совете ООН. В 32 комитетах ведутся углубленные исследования, результаты которых становятся доступны профессионалам всех континентов.