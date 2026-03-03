news_header_top
Общество 3 марта 2026 16:56

В пресс-службе Max опровергли информацию о распространении вируса в мессенджере

Сообщения о всплеске активности киберпреступников и распространении опасного Android-вируса «Мамонт» в национальном мессенджере Max не соответствуют действительности. Об этом заявили в пресс-службе платформы.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что злоумышленники якобы используют Max для кражи денег со смартфонов. В компании подчеркнули, что специалисты центра безопасности в проактивном режиме выявляют и блокируют вредоносное программное обеспечение. Все данные пользователей надёжно защищены.

