В премии Шарифа Камала появилась отдельная категория для молодых писателей 14-20 лет

Работы участников конкурса на соискание литературной премии имени Шарифа Камала будут рассматриваться в двух возрастных категориях. Таким образом, премии в размере 50 тысяч рублей в этом году получат четыре победителя в двух номинациях. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал директор Дома татарской книги – мемориальной квартиры Шарифа Камала Айдар Шайхин.

По словам Шайхина, в этом году оргкомитет премии получил более 50 работ.

«При поддержке Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан, министерства культуры Республики Татарстан количество призов выросло. У нас был спорный момент о том, что не совсем справедливо сравнивать работы 14-летнего и 30-летнего автора. Теперь у нас две разные категории для этих возрастных групп», – пояснил он.

Прием работ завершился 10 января. Победители будут определены в номинациях проза (рассказ, новелла, повесть, нон-фикшн) и литературный перевод. После подведения итогов работы опубликуют в интернете.

