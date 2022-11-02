«По-настоящему любящие Родину»: в Москве вручили премию «Гордость нации-2022»
В Москве состоялось вручение третьей Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации 2022». Церемония, приуроченная к Дню народного единства, прошла в Театре нации.
Событие собрало представителей культуры, кино и телевидения, общественных организаций, депутатов Госдумы РФ и других гостей со всех уголков страны — от Санкт-Петербурга до Якутска, от Кызыла до Владивостока.
Организаторы из «Ассамблеи народов России» отметили, что в этом году активное участие в заявочной кампании приняли жители из новоприсоединенных регионов страны, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик.
Один из лауреатов, награжденных за вклад в укрепление национального мира и согласия, — председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин, выразил искреннюю благодарность Правительству России и россиянам от жителей Донбасса.
«Спасибо всем гражданам Российской Федерации за поддержку и помощь нашей республике. Поверьте, мы очень ценим то, что Россия делает для нас! Мы вместе и мы обязательно победим», — сказал он.
В этой же номинации были отмечены московский режиссер, сценарист Вадим Шмелев, снявший известный военно-патриотический фильм «Подольские курсанты» и руководитель общероссийского движения «За сбережение народа», посол доброй воли ЮНЕСКО Александра Очирова.
Награды также вручались в номинациях «Лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных отношений», «За вклад в информационное сопровождение государственной культурной политики», «За сохранение и развитие родных языков» и других. Так, за эффективное лидерство в национально-культурных объединениях дипломом первой степени был награжден руководитель «Татарской культурной автономии Пензенской области» Жиганша Туктаров. При его личном участии в регионе организовали 115 культурно- образовательных мероприятий и социально значимых проектов.
Кроме того, в этом году была учреждена специальная номинация «Народов много – Родина одна». За укрепление института семьи и семейных ценностей почетным дипломом и чеком на 1 млн рублей наградили супругов Шемякиных. В семье из Подмосковья воспитываются две родные дочери и девять усыновленных детей, прибывших в Россию из детского дома Донецкой народной республики.
Почетные дипломы лауреатам вручили глава комитета Госдумы РФ по развитию культуры Елена Ямпольская, секретарь Союза журналистов России Рафаэль Гусейнов, замдиректора некоммерческой автономной организации «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов и другие высокие гости.
На сцене перед гостями мероприятия выступили заслуженный артист России, певец Сергей Трофимов со своим хитом «Родина», солистка театра им.Градского Валентина Бирюкова с песней «Дай нам Бог», Заслуженная артистка Республики Тыва, этно-рок-певица под псевдонимом СайлыкО (Сайлык Оммун), артисты детского музыкального театра «Домисолька» и творческие хореографические коллективы Москвы.
Председатель «Ассамблеи народов России», руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев отметил, что премия «Гордость Нации» вручается всего лишь третий год подряд, однако в этом году для участия в ней было подано уже более 900 заявок из 19 российских регионов.
«Мы продолжим поиск и поддержку людей, по-настоящему любящих Родину и наш единый многонациональный народ. Сколько еще инициатив нам предстоит рассмотреть! Я надеюсь, что нам хватит сил сделать так, чтобы лучшее, что формируется в нашем обществе сегодня, стало достоянием нашего всероссийского общества», — заверил политик.