«По-настоящему любящие Родину»: в Москве вручили премию «Гордость нации-2022»

В Москве состоялось вручение третьей Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации 2022». Церемония, приуроченная к Дню народного единства, прошла в Театре нации.

Событие собрало представителей культуры, кино и телевидения, общественных организаций, депутатов Госдумы РФ и других гостей со всех уголков страны — от Санкт-Петербурга до Якутска, от Кызыла до Владивостока.

Фото: © Сайфиева Дарья / «Татар-информ»

Организаторы из «Ассамблеи народов России» отметили, что в этом году активное участие в заявочной кампании приняли жители из новоприсоединенных регионов страны, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик.

Один из лауреатов, награжденных за вклад в укрепление национального мира и согласия, — председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин, выразил искреннюю благодарность Правительству России и россиянам от жителей Донбасса.

«Спасибо всем гражданам Российской Федерации за поддержку и помощь нашей республике. Поверьте, мы очень ценим то, что Россия делает для нас! Мы вместе и мы обязательно победим», — сказал он.

Лауреаты номинации «За вклад в укрепление национального мира и согласия» Фото: © Сайфиева Дарья / «Татар-информ»

В этой же номинации были отмечены московский режиссер, сценарист Вадим Шмелев, снявший известный военно-патриотический фильм «Подольские курсанты» и руководитель общероссийского движения «За сбережение народа», посол доброй воли ЮНЕСКО Александра Очирова.

Награды также вручались в номинациях «Лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных отношений», «За вклад в информационное сопровождение государственной культурной политики», «За сохранение и развитие родных языков» и других. Так, за эффективное лидерство в национально-культурных объединениях дипломом первой степени был награжден руководитель «Татарской культурной автономии Пензенской области» Жиганша Туктаров. При его личном участии в регионе организовали 115 культурно- образовательных мероприятий и социально значимых проектов.

Кроме того, в этом году была учреждена специальная номинация «Народов много – Родина одна». За укрепление института семьи и семейных ценностей почетным дипломом и чеком на 1 млн рублей наградили супругов Шемякиных. В семье из Подмосковья воспитываются две родные дочери и девять усыновленных детей, прибывших в Россию из детского дома Донецкой народной республики.

Семья Шемякиных Фото: © Сайфиева Дарья / «Татар-информ»

Почетные дипломы лауреатам вручили глава комитета Госдумы РФ по развитию культуры Елена Ямпольская, секретарь Союза журналистов России Рафаэль Гусейнов, замдиректора некоммерческой автономной организации «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов и другие высокие гости.

Фото: © Сайфиева Дарья / «Татар-информ»

На сцене перед гостями мероприятия выступили заслуженный артист России, певец Сергей Трофимов со своим хитом «Родина», солистка театра им.Градского Валентина Бирюкова с песней «Дай нам Бог», Заслуженная артистка Республики Тыва, этно-рок-певица под псевдонимом СайлыкО (Сайлык Оммун), артисты детского музыкального театра «Домисолька» и творческие хореографические коллективы Москвы.

Певец Сергей Трофимов Фото: © Сайфиева Дарья / «Татар-информ»

Председатель «Ассамблеи народов России», руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев отметил, что премия «Гордость Нации» вручается всего лишь третий год подряд, однако в этом году для участия в ней было подано уже более 900 заявок из 19 российских регионов.

Фото:© Сайфиева Дарья / «Татар-информ»

«Мы продолжим поиск и поддержку людей, по-настоящему любящих Родину и наш единый многонациональный народ. Сколько еще инициатив нам предстоит рассмотреть! Я надеюсь, что нам хватит сил сделать так, чтобы лучшее, что формируется в нашем обществе сегодня, стало достоянием нашего всероссийского общества», — заверил политик.