В предварительную заявку сборной РФ на юношеский чемпионат мира вошли 23 штангиста

Тренерский штаб юношеской сборной России по тяжелой атлетике объявил предварительную заявку на чемпионат мира, который пройдет с 5 по 11 июля в колумбийском городе Кали. В список вошли 23 спортсмена, сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).

На турнире российские юноши впервые за долгое время выступят с национальным флагом и гимном. В основной состав включены Полина Павликова, Злата Одинцова, Элеонора Гасиева, Айсылу Нигматзянова, Вероника Навольнева, Сабира Бортникова, Дарья Рей, Алена Козлова, Сергей Плотников, Евгений Бутузов, Николай Ратниекс, Арсений Курочкин, Александр Шмарин, Станислав Арчимаев, Артем Прокопенко и Матвей Климов.

В резервный список вошли Стелла Розгон, Александра Лысенкова, Александра Пономаренко, Маргарита Бондаренко, Алена Хасанова, Андрей Демьянов и Изамутдин Абдулаев.

До 5 июня тренеры должны определиться с финальной заявкой, включающей по восемь основных и два запасных спортсмена.

В прошлом году на юношеском ЧМ в Перу российские штангисты выступали в нейтральном статусе и завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали.

В конце января Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) разрешила спортсменам до 20 лет из России и Белоруссии участвовать в турнирах под эгидой организации без ограничений, тогда как старшие атлеты продолжают выступать в нейтральном статусе.