news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 2 августа 2024 19:30

В предстоящие выходные на Земле прогнозируются магнитные бури

Скопировать ссылку
В предстоящие выходные на Земле прогнозируются магнитные бури
Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

В эти выходные нашу планету накроют магнитные бури – начнутся они в субботу вечером. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус написал в своем телеграм-канале.

«Ожидается, что начнутся они ближе к вечеру в субботу и будут продолжаться как минимум до полудня воскресенья», – рассказал эксперт.

По его словам, интенсивность возмущений магнитосферы Земли достигнет среднего уровня – класса G2. Пик активности придется на время после полуночи. В начале новой недели геомагнитное поле планеты постепенно перейдет в спокойное состояние.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400