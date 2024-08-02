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В предстоящие выходные на Земле прогнозируются магнитные бури
В эти выходные нашу планету накроют магнитные бури – начнутся они в субботу вечером. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус написал в своем телеграм-канале.
«Ожидается, что начнутся они ближе к вечеру в субботу и будут продолжаться как минимум до полудня воскресенья», – рассказал эксперт.
По его словам, интенсивность возмущений магнитосферы Земли достигнет среднего уровня – класса G2. Пик активности придется на время после полуночи. В начале новой недели геомагнитное поле планеты постепенно перейдет в спокойное состояние.
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