В Представительстве Главы Чеченской Республики в Татарстане приняли афганскую делегацию

Фото: Пресс-службы Представительства Главы Чеченской Республики в Республике Татарстан

В Представительстве Главы Чеченской Республики в Республике Татарстан состоялся рабочий прием делегации из Исламской Республики Афганистан. Делегацию возглавил генеральный директор Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

В состав делегации также вошли исполнительный директор Российского делового центра в Афганистане Мохаммад Юсуф Шинвари, президент Sediq Mohmand Group of Company Мохаммад Хайдар Шаик, президент Jahani Sultanzai Trading Company Мухтар Ахмад Султани, а также советники президентов компаний Файзулла Афган и Хасас Малакзай Джафар.



В ходе переговоров стороны обсудили вопросы налаживания взаимовыгодного товарооборота между Чеченской Республикой и Афганистаном. Афганская сторона выразила заинтересованность в предложенной организации регулярных поставок качественной сельскохозяйственной продукции из Чеченской Республики, включая зерно, мясо, пшеницу, ячмень, растительное масло, колбасные изделия и муку.



Особое внимание было уделено практическим аспектам организации торгового сотрудничества, включая логистические схемы и формы расчетов. Стороны также рассмотрели возможности импорта традиционных афганских товаров на рынок Чеченской Республики.



«Республика Татарстан стала мостом для развития отношений между исламскими странами и Российской Федерацией. У руководства Афганистана сформировались доверительные отношения с правительством Татарстана, особенно с Раисом РТ Рустамом Миннихановым. Татарстан все чаще используют как площадку для международных мероприятий переговоров. Саммит БРИКС, Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» и многие другие», – поделился с журналистом «Татар-информ» Рустам Хабибуллин.

В свою очередь исполнительный директор Российского делового центра в Афганистане отметил, что народ Афганистана очень уважительно относиться к главе Чеченской Республики, Герою России Рамзану Кадырову.

«Народ Афганистана переживает непростые времена. Сейчас идет восстановление страны после оккупации странами НАТО. В этом большую помощь оказывает Россия, в том числе и в лице своих мусульманских регионов. Народ Афганистана очень уважительно относиться к главе Чеченской Республики, Герою России Рамзану Кадырову», – отметил Мохаммад Юсуф Шинвари.

По итогам встречи стороны договорились о продолжении работы по формированию договорной базы и конкретизации параметров будущего сотрудничества. Проведенные переговоры стали важным шагом в развитии торгово-экономических связей между предпринимателями Чеченской Республики и Афганистана.