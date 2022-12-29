В предпоследний рабочий день года Казань встала в 10-балльных пробках

Сегодня, в четверг, на дорогах Казани образовались 10-балльные пробки, причинами которых стали метель, праздничная суета и многочисленные аварии на дорогах.

Фото: «Яндекс.Карты»

Наиболее затрудненное движение на момент публикации наблюдается в центре города, а также на улицах Фрунзе в сторону выезда из города, Роща Фрунзе в обе стороны, Гвардейской в районе пересечения с Адель Кутуя и с Даурской.

Фото: «Яндекс.Карты»

Также красным цветом отмечаются несколько участков на проспектах Победы, Ямашева, а также на Ершова, Вишневского и Авангардной.

Фото: «Яндекс.Карты»

По прогнозу сервиса «Яндекс.Карты», пробки снизятся до 8 баллов ближе к семи вечера и до 5 баллов – в районе восьми часов.