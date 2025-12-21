В предновогоднюю неделю Путин проведет совещание по госпрограмме вооружений

В графике Президента РФ Владимира Путина на ближайшие дни запланированы совещание по госпрограмме вооружений, заседание Государственного совета, посвященное кадровым вопросам, а также торжественное вручение государственных наград и открытие новых объектов инфраструктуры. Это было озвучено в эфире «России 1».

Кроме того, в начале недели у российского лидера запланировано участие в неформальном саммите государств СНГ, который пройдет в Санкт-Петербурге.