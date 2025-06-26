В преддверии «Золотой маски» и KazanDigitalWeek2025 прошел вебинар о театрах «в цифре»

Казанский институт культуры провел вебинар о театрах в эпоху цифровых технологий. Цифровой форум прошел в преддверии церемонии вручения Российской национальной театральной премии «Золотая маска» и Международного форума KazanDigitalWeek-2025. Первое событие, напомним, будет проходить сегодня вечером в новом здании театра имени Камала, KazanDigitalWeek – 17­-19 сентября.

О потенциале, преимуществах и угрозах театрам цифровой эпохи на примере учреждений своих регионов рассказали, например, главный режиссер Новосибирского театра оперы и балета, и.о. ректора Новосибирской консерватории имени Глинки Вячеслав Стародубцев, директор Чувашского экспериментального театра драмы и драматического театр в городе Чебоксары Дмитрий Капустин, директор Татарского театра имени Камала Ильгиз Зайниев, а также директор Альметьевского татарского драмтеатра Фарида Исмагилова, заведующая труппой Московского губерноского театра Сергея Безрукова Алина Ивах и ректор Казанского института культуры Роза Ахмадиева.

«Миссия форума KazanDigitalWeek – содействие в обмене научно-технической информацией, консолидация научно-технологических активов, способных эффективно решить задачи и импортоопережение, технологический суверенитет и суверенитет данных как основу лидерства Российской Федерации в международном сотрудничестве. Форум завоевал свою репутацию, а сфера культуры показывает много цифровых решений», – в начале вебинара отметила Роза Ахмадиева.

По ее словам, на форуме KazanDigitalWeek прошлого года площадка «Наша цифровая культура» получила растущую популярность: в 100 программных мероприятиях по 10 ключевым направлениям цифровизации приняли участие более 19 тысяч человек. Причем 12 500 человек присутствовали очно, еще 5 тысяч человек – в онлайн-формате. В выставке по направлению культуры приняли в минувшем году участие 215 организаций и компаний, в том числе свои продукты и разработки презентовали студенты творческих вузов Татарстана.

Главный режиссер Новосибирского театра оперы и балета Вячеслав Стародубцев констатировал, что как режиссер использует много цифровых технологий для постановки спектаклей. В основном это – видеопроекционные решения. Он же отметил, что цифровые технологии могут служить лишь инструментами, фундаментом, от которого можно отталкиваться, дорабатывая его – творческая мысль все равно принадлежит человеку.

«Мы все пытаемся понять, как цифровые технологии могут нам облегчить творческий процесс. Вопросы этические также актуальны. Вопросы оригинальности и авторского права. А также – проблема влияния на рынок туда в театральной и музыкальной сферах. Она не за горами. Уже сейчас надо ставить вопросы государственного регулирования использования цифровых технологий, ИИ, ведь рано или поздно мы перестанем отличать продукт творческий и созданный с помощью цифровых ресурсов», – сказал Стародубцев.

Московский губернский театр Сергея Безрукова использует отечественную цифровую платформу для планирования деятельности театра, коллектив которого составляет 400 человек, спектакли проходят на трех площадках, а многие актеры помимо театральной деятельности еще и снимаются в кино. Об этом рассказала заведующая труппой театра Алина Ивах.

«Для театральной сферы полный уход в цифровое пространство невозможен – да и не нужен, наверное. Но применение некоторых возможностей значительно упрощает жизнь служащих и дает совершенно иной подход к ежедневной работе людей», – отметил плюсы о внедрения цифровизации директор Чувашского экспериментального театра драмы и драматического театр в городе Чебоксары Дмитрий Капустин.

В то же время, новое автоматизированное цифровое оборудование не только позволяет внедрять в постановки новые светомузыкальные, например, эффекты, предоставляет возможность удаленного контроля, но и подводит к необходимости переобучать технический персонал, повышая его квалификацию.