В преддверии женского праздника депутат Гордумы Казани посетил блокадниц Ленинграда

В преддверии праздника 8 марта депутат городской Думы Марсель Шарапов посетил двух жительниц Ново – Савиновского района Казани, блокадниц и подарил им продуктовые наборы, а также поговорил о насущных проблемах.

«Я считаю, что такую работу, особенно с людьми, пережившими годы Великой Отечественной войны, депутаты различного уровня должны делать на постоянной основе. Не только в преддверии каких-то праздников. Как отметил Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений по случаю 80-летия прорыва ленинградской блокады - необходимо передавать будущим поколениям знания о Великой Отечественной войне и подвиге защитников и жителей блокадного Ленинграда. И это важно» - поделился Марсель Шарапов.