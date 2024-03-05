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В преддверии женского праздника депутат Гордумы Казани посетил блокадниц Ленинграда
В преддверии праздника 8 марта депутат городской Думы Марсель Шарапов посетил двух жительниц Ново – Савиновского района Казани, блокадниц и подарил им продуктовые наборы, а также поговорил о насущных проблемах.
«Я считаю, что такую работу, особенно с людьми, пережившими годы Великой Отечественной войны, депутаты различного уровня должны делать на постоянной основе. Не только в преддверии каких-то праздников. Как отметил Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений по случаю 80-летия прорыва ленинградской блокады - необходимо передавать будущим поколениям знания о Великой Отечественной войне и подвиге защитников и жителей блокадного Ленинграда. И это важно» - поделился Марсель Шарапов.
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