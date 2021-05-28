В преддверии жарких дней МЧС РТ просит родителей пристально следить за детьми у водоемов



После трагедии, которая произошла накануне в поселке Васильево, где утонул 12-летний мальчик, Главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов обратился к жителям республики. Он подчеркнул, что обстановка на водных объектах республики остается достаточно напряженной и призвал в преддверии жарких дней соблюдать правила поведения на воде и у водоемов.

Кроме того, Юрий Венедиктов напомнил, что с начала года из-за купания в пока еще не прогретой воде погибли 4 человека.

«Двое детей погибли, упав в воду. Первый случай произошел 7 апреля в населенном пункте Юрашка Елабужского района, где 7-летний ребенок потянулся за предметом в воду, упал в холодную воду, не справился с течением и практически мгновенно утонул. И второй такой же случай произошёл вчера в Зеленодольском районе, населённый пункт Васильево, где мальчик 12 лет во время прогулки по берегу упал с наклонных плит, поскользнулся и утонул, не умея плавать», – рассказал главный госинспектор РТ по маломерным судам.

Помимо этого, Юрий Венедиктов обратился к родителям с просьбой усилить контроль за детьми.

«Дети одни возле водоемов быть не должны, даже находясь в необорудованных местах и не купаясь, есть угроза риска и гибели - это и падение в воду, это и игра с какими-то предметами у воды, это и езда на велосипедах. И, конечно, хотелось бы обратиться к родителям - прежде чем отпускать детей на водоем, необходимо назначить одного старшего из числа лиц совершеннолетнего возраста», – акцентировал Венедиктов.

Он напомнил, что купаться можно только в оборудованных местах. Сейчас в Татарстане идет приемка пляжей. На данный момент открыты 17 из 37 мест.

«Купаться необходимо, соблюдая простейшие требования безопасности, а это прежде всего, конечно, наличие достаточной температуры воды, она должна составлять не менее 20-22 градусов, сейчас она составляет где-то 15-18. И, конечно, прислушиваться прежде всего к своему здоровью», – подчеркнул Юрий Венедиктов.



