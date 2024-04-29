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В преддверии заморозков МЧС напомнило татарстанцам, что приборы для обогрева пожароопасны
Как сообщает УГМС РТ, ночью и утром 30 апреля в Татарстане местами в восточных и южных районах ожидаются заморозки на почке до -1 градуса.
В связи с понижением температуры возрастает вероятность возникновения пожаров по причине нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов, нарушения правил эксплуатации газового оборудования, использования самодельных нагревательных устройств, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
МЧС предупреждает, что нельзя пользоваться неисправными электроприборами, а также приборами, провода которых имеют поврежденную изоляцию. Нельзя использовать самодельные электронагревательные приборы и предохранители, они должны быть только заводского изготовления.
При приобретении и установке нового изделия важно, чтобы данное изделие было сертифицировано, а перед началом эксплуатации следует внимательно ознакомиться с инструкцией. Запрещено устанавливать электроприборы вблизи от сгораемых предметов и материалов и оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы на длительное время.
Категорически запрещается подключать несколько приборов к одной розетке с помощью переходной вилки на 3-4 ответвления. В случае обнаружения сильного нагрева электрической вилки или самого электроприбора, следует немедленно его обесточить.
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