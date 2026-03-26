В преддверии юбилея оркестр Росгвардии исполнил военные песни в казанском ТЦ

Фото: пресс-служба Росгвардии РТ

Оркестр казанского полка Росгвардии под руководством военного дирижера, Заслуженного артиста Республики Татарстан майора Вадима Кравчука исполнил военные песни в казанском ТЦ.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ведомства, мероприятие было проведено в преддверии 10-летия Росгвардии и 215-й годовщины войск правопорядка России. Концерт начался с того, что труба в полном одиночестве заиграла мелодию легендарной «Катюши», затем, выходя из разных уголков вестибюля, к исполнению постепенно начали подключаться другие инструменталисты, подхватывая тему и создавая уникальную атмосферу рождения произведения.

После сбора коллектива в полном составе оркестр исполнил русские народные песни «Из‑за острова на стрежень», «Ах вы, сени мои, сени», «Эх, ухнем!». Уделено внимание и татарской музыке – была исполнена плясовая «Халык бию көлләре», а особенно живой отклик аудитории вызвало исполнение песни о Росгвардии от одного из офицеров полка, который напомнил зрителям о предстоящем юбилее ведомства.

Завершилось выступление не менее известной военной песней – под звуки «Прощания славянки» оркестр покинул площадку.

«Реакция посетителей торгового центра оказалась исключительно теплой. Гости с интересом наблюдали за происходящим и снимали на камеры телефонов. Каждое выступление сопровождалось искренними аплодисментами», – отметили в пресс-службе.