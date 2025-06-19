В преддверии выборов в Татарстане стартовал цикл семинаров для председателей ЦИК

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

В Высшей школе государственного и муниципального управления при Казанском федеральном университете состоялся образовательный семинар, посвященный вопросам организации и проведения единого дня голосования 2025.

Участниками мероприятия стали эксперты Центральной избирательной комиссии республики, председатели и секретари всех 65 территориальных избиркомов Татарстана, сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

В фокусе внимания оказались изменения в избирательном законодательстве, календарный план выборов Раиса республики, особенности организации работы участковых комиссий в единый день голосования 2025, опыт проведения предыдущих избирательных кампаний.

Собравшихся поприветствовал председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев. «Единый день голосования в этом году – это выборы Раиса Республики Татарстан, депутата Государственного Совета, более чем 7,5 тыс. депутатов представительных органов муниципальных образований», – напомнил он.

«Именно сейчас качественная, профессиональная, системная подготовка членов избирательных комиссий республики выходит на первый план. Это один из важных, ключевых стандартов в нашей работе», – добавил Кондратьев.

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

Действующая образовательная программа для руководителей территориальных избирательных комиссий Татарстана рассчитана до сентября. Она охватит весь численный состав избирательных комиссий во всех без исключения муниципальных районах республики.

В организации и проведении единого дня голосования 2025 в Татарстане будут задействованы 65 территориальных (525 членов) и 2780 участковых (более 21 тыс. членов) избирательных комиссий.