В преддверии весенних каникул ГИБДД Татарстана проверит, как дети соблюдают ПДД

С 23 марта по 5 апреля 2022 года в Татарстане пройдет масштабное мероприятие «Весенние каникулы», направленное на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Об этом «Татар-информу» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Особое внимание автоинспекторы будут обращать на то, как водители перевозят маленьких пассажиров в авто.

В ГИБДД Татарстана напоминают, что в автомобиле ребенок до 7 лет должен перевозиться на заднем сиденье в автокреслах, соответствующих возрасту и росту.

«Так, в 2021 году автоинспекторы предупредили более 13 тысяч таких нарушений, за 2 месяца 2022 года более 1,5 тысячи нарушений. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей», – отметил врио начальника отдела пропаганды БДД Госавтоинспекции Татарстана Рушан Шакиров.

Также полицейские будут выявлять детей-пешеходов, которые нарушают правила дорожного движения. Информация о маленьком нарушителе будет передана в образовательную организацию, которую он посещает.

Всего за два месяца 2022 года в республике произошло 41 ДТП, в которых погибли два ребенка и еще 42 получили различные травмы. Печальная статистика гласит, что чаще всего в ДТП попадают именно дети-пешеходы. С начала года зарегистрировано 22 таких происшествия, в них 1 ребенок погиб и 21 получил ранения.

«Госавтоинспекция Татарстана призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными и напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения», – подчеркнул Рушан Шакиров.

