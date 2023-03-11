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В преддверии Рамадана в Казани проходит акция «Чистая мечеть»
В Казани в преддверии священного месяца Рамадан стартовала волонтерская акция «Чистая мечеть». Желающие могут присоединиться к ней и помочь с уборкой в мечетях города, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.
В минувшие выходные 30 волонтеров прибрали мечеть «Әниләр» в Приволжском районе. В том числе они привели в порядок комнаты для омовения, молельные комнаты, протерли пыль, пропылесосили ковры и так далее.
Всего волонтеры с начала акции успели убраться в мечетях «Миргазиян», «Тауфик», «Мадина» и Апанаевской мечети.
Следующая уборка запланирована на 12 марта – она пройдет в мечети «Рустам». Присоединиться к волонтерам можно в чате акции «Чистая мечеть» в телеграм-канале.
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