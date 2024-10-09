Перед новым сезоном Казанский цирк проводит ремонт главного манежа за 20 млн рублей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

19 октября в государственном цирке Казани стартует новый 135 сезон. В преддверии новой программы манеж Казанского цирка обновили, что сказалось и на внешнем виде сцены, и на удобстве для участников представлений.

По словам главного инженера Казанского цирка Павла Осотова, ремонт манежа обошелся в 20 миллионов рублей и завершится к 18 октября, прямо к самому началу нового сезона.

«За последние года наш манеж потерял свои амортизирующие свойства, что стало неудобным для самих артистов, а также для предоставило трудности для конных представлений. А как всем известно, манеж – это сердце цирка. Поэтому нами было приятно инновационное решение применить совершенно новый материал, который еще не использовался ни в одном цирке. Необходимым критерием при выборе нового материала было определение степени его мягкости, твердости и трения. Честно сказать, мы искали его по всей России, завод изготавливал нам материалы под заказ. По моим прогнозам, этот материал должен пролежать около 30 лет, а может прослужить даже 70! Покрытие получилось многослойным, оно включило в себя 2 слоя пористой резины. Наш цирк – единственный в стране, кто установил у себя манеж с таким уникальным покрытием» - поделился подробностями Павел Осотов.

Павел Осотов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Новое представление под названием «Эхо Азии» развернется на обновленном манеже. Межнациональная программа с участием артистов из Вьетнама, Казахстана, Узбекистана и регионов России — Татарстана, Бурятии, Удмуртии и Якутии будет состоять из номеров воздушных гимнастов, выступлений животных семейства кошачьих, шуток клоунских дуэтов и незабываемых джигитовок.

«Режиссером постановки этих выступлений у нас выступит молодой и перспективный казанский режиссер-постановщик международных проектов и шоу Артур Амиров. Номер который я жду с трепетом – это номер из Вьетнама. Пара на ремнях, которых я увидела на фестивале в Якутии поверг меня в восторг. В целом, Задача нашей программы «Эхо Азии» состоит в том, чтобы продемонстрировать, каким разным может быть цирк. Потрясающие ребята из Якутии, Бурятии и Казахстана будут соединены это прекрасной программой. Это что-то новое, это совершенно другой взгляд на цирк!» - рассказала директор Казанского государственного цирка Эльмира Булатова.

Эльмира Булатова Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В 2023 году фестиваль с таким же названием «Эхо Азии» уже проходил в Астане. Определенные колоритные прелести программы Казахстана вдохновили на предстоящее представление в Казани сценаристов Казанского цирка.

«Название МиниФест мира «Эхо Азии» родилось не просто так. Это мини фестиваль аутентичных национальных цирков Азии и Европы. Здесь есть и некий символизм – созвучие со словом «манифест», которое подчёркивает общее для всех цирковых артистов планеты стремление к миру, добру и гармонии. А цирк в Казани – городе, где мирно сосуществуют разные конфессии и гармонично сочетаются культура Запада и Востока, станет лучшим местом для такой программы. Все наши гости, иностранцы, которые приедут к саммиту БРИКС будут с улыбкой встречены в нашем цирке!», - поделилась директор Казанского государственного цирка.

Впервые в программе также будет представлен номер Казанского цирка от ученицы Детской цирковой школы Казани. Изящный эквилибр будет исполнен в соло Анной Ивачевой под названием «Сандугач».

«Мы совершенно не боимся, что она будет выступать с именитыми взрослыми артистами. Я с полной уверенностью могу сказать, что наш номер будет смотреться очень красиво и достойно», - добавила Эльмира Булатова

«Эхо Азии» стартует 19 октября и продлится до 1 декабря.