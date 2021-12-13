В преддверии Нового года в Челнах усилят QR-проверки во всех крупных торговых центрах

В преддверии Нового года в Набережных Челнах проверят все крупные торговые центры. Представители Роспотребнадзора усилят меры безопасности и контроль QR-кодов. Об этом на аппаратном совещании сообщил главный санитарный врач Автограда Ильгизар Бариев.

Мэр Челнов Наиль Магдеев также напомнил, что после 20 декабря в торговых центрах случится наплыв покупателей.

«Весело веселье, тяжело похмелье, звучит русская поговорка. Чтобы после Нового года обстановка не осложнилась, на этой неделе проведем заседание оперштаба, проанализируем, как работают крупные торговые центры. После 20 декабря ожидается поток покупателей. С учетом трафика, который увеличится в преддверии новогодних праздников, необходимо организовать эту работу», — поручил мэр.

По словам Магдеева, большое количество покупателей не дает оснований не выполнять требования оперштаба и постановления Правительства Татарстана. В первую очередь представители торговли должны выполнять постановление.

«Нам нужно понять — собираются ли они увеличить количество проверяющих QR-коды на входе. Это должен быть не один, а несколько человек. Соответственно, к этому они должны быть технически готовы, должны четко понимать, что с одним сотрудником ЧОП будет трудно организовать такой контроль», — определил повестку градоначальник. Он также добавил, что сотрудникам исполкома необходимо провести ревизию крупных торговых центров.

Помимо этого, в преддверии предновогодних и новогодних мероприятий, концертов в городе будет усилена работа во всех киноконцертных залах, домах культуры.

«Новый год — мероприятие хорошее, веселое, но соблюдение антиковидных мер приоритетно», — добавил Бариев.