Минниханов в преддверии Нового года вручил государственные награды

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Казанском Кремле прошла традиционная перед Новым годом церемония вручения государственных наград. Среди награждаемых участники СВО, работники сфер культуры, спорта, правоохранительных органов и многих других. С приветственным словом обратился Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Стало доброй традицией в преддверии Нового года вручать государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан наиболее отличившимся гражданам. Прежде всего, хочу поприветствовать находящихся сегодня в этом зале военнослужащих – участников специальной военной операции, которые мужественно выполняют воинский долг, и поблагодарить их за мужество, отвагу, стойкость и героизм», - начал Минниханов.

Он напомнил, что в следующем году будет отмечаться 80 лет со дня Великой Победы, а также предстоит провести огромное количество мероприятий по объявленному в республике и в стране Году защитника Отечества.

Кроме того, Раис Татарстана рассказал и об итогах этого года. В республике продолжается реализация масштабных инвестиционных, национальных проектов и республиканских программ, нацеленных на повышение качества жизни наших граждан. Также в регионе построены и отремонтированы ряд социальных объектов.

«Всем нам запомнятся яркие моменты прошедших в этом году в Казани крупных международных мероприятий: «Игр Будущего», спортивных Игры стран БРИКС и важнейшего события – XVI саммита БРИКС. Во время этих событий Татарстан был центром внимания и притяжения всего мира, проявив гостеприимство и радушие нашего многонационального народа», - подчеркнул Минниханов.

Ряд наград были вручены участникам СВО из Татарстана. Заместитель командира по военно-политической работе 5-й мотострелковой роты 430-го мотострелкового полка капитан Александр Ионов отметил, что такая награда придаст ещё больше сил в продолжающейся борьбе с фашизмом.

«Такая высокая награда придаст сил для выполнения всех задач специальной военной операции. Мы не подведем нашу Родину. Враг будет разбит, победа будет за нами», - заявил Ионов.

Также были награждены ряд многодетных семей республики. Например, Евгений и Ирина Абрамовы удостоены медали ордена «Родительская слава». Они воспитывают пять дочек.

«В нашем районе мы стали первой семьёй, удостоенной такой федеральной награды. Я очень волновалась, не спала всю ночь перед церемонией. Это очень почётно. Сейчас становится все больше многодетных семей, за что берет гордость. У нас растут пять девочек, и главная наша мечта, чтобы они выросли, стали мамами и стали продолжительницами нашего рода», - полелилась Ирина Абрамова.

Всего было вручено почти 50 наград. В заключении Рустам Минниханов поздравил всех присутствующих с наступающим Новым годом. Затем все участники мероприятия сделали совместную фотографию.