В преддверии Нового года полиция проверила центральные елочные городки Казани

На сегодняшний день в связи с введенным на территории РТ базовым режимом готовности особое внимание уделено усилению охраны общественного порядка и обеспечению мер антитеррористической безопасности. Особенно это касается мест массового скопления людей, сообщил на деловом понедельнике замначальника УМВД России по Казани Ильнур Хаялиев.

Сотрудники полиции вместе с коллегами других ведомств провели комплексные проверки центральных елочных городков Казани, по результатам которых составили акты об их готовности – именно такой акт необходим для того, чтобы пускать людей в городок.

Хаялиев напомнил, что с 19 декабря в республике введен особый противопожарный режим и определены места, где разрешается использовать различные пиротехнические изделия. Так, в елочных городках разрешено использовать только хлопушки и бенгальские огни.