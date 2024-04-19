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В преддверии Национального Дня донора сотрудники УФСИН Татарстана сдали кровь
Сегодня в Республиканском центре крови Минздрава Татарстана существенно пополнились запасы донорской крови. В преддверии Национального Дня донора, который отмечается в России 20 апреля, сотрудники УФСИН России по РТ и подведомственных учреждений приняли участие в акции по добровольной сдаче крови. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ведомства.
Перед сдачей крови потенциальные доноры прошли обследование и сдали основные лабораторные анализы.
«Участие в акции сотрудники УФСИН России по РТ принимают уже третий год. Принимая участие в таких мероприятиях, мы надеемся, что сможем спасти чью-то жизнь», – рассказала начальник пресс-службы ведомства Лэйла Садреева.
Некоторые сотрудники пришли в Республиканский центр крови впервые. Однако в пенитенциарном ведомстве достаточно почетных доноров. Так, инспектор отделения профессиональной подготовки отдела кадров Ренат Галиев сегодня сдал кровь в 81-й раз.
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