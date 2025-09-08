В преддверии Kazan Digital Week пройдет вебинар по цифровизации энергетики

Сегодня в 10 часов утра состоится вебинар «Цифровая трансформация энергетической отрасли». Организаторы приглашают интересующихся жителей Татарстана присоединиться к мероприятию.

Участники вебинара обсудят, как цифровизация меняет энергетику. Речь пойдет об инновациях, автоматизации, кибербезопасности и применении искусственного интеллекта.

«Реальные кейсы и современные подходы помогут понять, как отрасль развивается и какие вызовы встречаются на пути», – отметили инициаторы вебинара.

В качестве спикеров выступят специалисты из Института систем энергетики Сибирского отделения РАН, Казанского государственного энергетического университета, ООО «ИПС» и ООО «Элина – Компьютер».

Чтобы подключиться к трансляции, необходимо пройти по ссылке. Вебинар организован в преддверии Kazan Digital Week.

Международный форум Kazan Digital Week – 2025 пройдет в столице Татарстана с 17 по 19 сентября 2025 года. Мероприятие состоится в международном выставочном центре «Казань Экспо» в очном и онлайн-формате. Это уникальное событие объединит экспертов и профессионалов со всего мира для обсуждения актуальных вопросов цифровой трансформации и обмена передовым опытом.

Основные темы форума будут включать, в частности, интеллектуальные транспортные системы, цифровые технологии в государственном управлении, цифровую индустрию 4.0, кибербезопасность нового времени, экосистему финтех, инновации в бизнесе, цифровые технологии в здравоохранении и медицине, образовании, сельском хозяйстве, культуре и туризме.