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27 мая 2021  16:45

В преддверии Kazan Digital Week пройдет вебинар «Цифровые технологии в образовании»

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28 мая, в преддверии международного форума Kazan Digital Week, будет организован вебинар «Цифровые технологии в образовании», сообщает оргкомитет форума.

На вебинаре рассмотрят следующие вопросы: 
• цифровая трансформация образования в условиях внедрения сквозных технологий цифровой экономики;
• возможности социальных сетей для сферы образования, тренды в онлайн-образовании;
• информационная безопасность детей в образовательной среде;
• New normal: электронное обучение в Казанском университете.

Спикерами выступят сертифицированный MMIBA бизнес-тренер, преподаватель учебного центра «Бюджет», модератор курсов повышения квалификации государственных служащих в сфере цифровизации в ведущих университетах России Елена Дагер; руководитель рекламного холдинга The Business Pill, попечитель медиаклуба при Министерстве инвестиций и инноваций Московской области Игорь Малинин; общественный деятель, генеральный директор ООО «Управление информационной безопасности» Михаил Солдатов; директор Института передовых образовательных технологий КФУ Светлана Котенкова. 

Модератор — заместитель директора Центра цифровых трансформаций КФУ (г. Казань), кандидат технических наук, доцент Петр Кокунин.

Присоединиться к бесплатной трансляции можно по ссылке.

Начало в 10.00
 

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