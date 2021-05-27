В преддверии Kazan Digital Week пройдет вебинар «Цифровые технологии в образовании»

28 мая, в преддверии международного форума Kazan Digital Week, будет организован вебинар «Цифровые технологии в образовании», сообщает оргкомитет форума.

На вебинаре рассмотрят следующие вопросы:

• цифровая трансформация образования в условиях внедрения сквозных технологий цифровой экономики;

• возможности социальных сетей для сферы образования, тренды в онлайн-образовании;

• информационная безопасность детей в образовательной среде;

• New normal: электронное обучение в Казанском университете.

Спикерами выступят сертифицированный MMIBA бизнес-тренер, преподаватель учебного центра «Бюджет», модератор курсов повышения квалификации государственных служащих в сфере цифровизации в ведущих университетах России Елена Дагер; руководитель рекламного холдинга The Business Pill, попечитель медиаклуба при Министерстве инвестиций и инноваций Московской области Игорь Малинин; общественный деятель, генеральный директор ООО «Управление информационной безопасности» Михаил Солдатов; директор Института передовых образовательных технологий КФУ Светлана Котенкова.

Модератор — заместитель директора Центра цифровых трансформаций КФУ (г. Казань), кандидат технических наук, доцент Петр Кокунин.

Присоединиться к бесплатной трансляции можно по ссылке.

Начало в 10.00

