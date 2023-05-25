В преддверии каникул татарстанским школьникам напомнили о правилах поведения на дорогах

В преддверии летних школьных каникул тема безопасности детей особенно актуальна. И всегда это главный акцент в работе Управления Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан и ГБУ «Безопасность дорожного движения».

Уже третий год в Казани на базе Детского города КидСпейс проходит обучение младших школьников безопасному поведению на дороге.

В этом году в нем приняли участие 1 500 ребят 7-9 лет. И педагоги, и родители отмечают важность темы и доступность подачи, благодаря которой дети легко воспринимают информацию и надолго ее запоминают.

На этом курсе, выстроенном в формате квеста, дети на практике узнают, как должен вести себя не только пешеход, но также пассажир, водитель и даже сотрудник Госавтоинспекции. Цель обучения — познакомить детей с правилами поведения на дороге в разных ролях, способствовать развитию у них осмотрительности, а также через детей передать в каждую семью культуру безопасного поведения на дорогах.

Тесты для закрепления полученного опыта школьники проходят уже в классе. А практика начнется совсем скоро, когда они выйдут во двор, сядут на велосипед или пристегнутся в автомобиле родителей.

«За первые 4 месяца 2023 года на дорогах Татарстана произошло 108 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых трое детей погибли и 116 получили травмы различной тяжести. Чаще всего в этих происшествиях виноваты взрослые. Мы хотим воспитать грамотных участников дорожного движения, которые будут передавать знания и ощущение ответственности своим сверстникам и семьям. Поэтому так важно проводить воспитательную работу и рассказывать детям о правилах дорожного движения», — рассказал заместитель начальника управления Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан, полковник полиции Дамир Бикмухаметов.

«Я благодарен организаторам за такую важную и нужную работу с детьми. Желаю вам, ребята, успехов в учебе и замечательных, полных впечатлений каникул. Всегда соблюдайте правила дорожного движения и напоминайте о важности их соблюдения своим родителям!» — отметил заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Станислав Андреев.

«Ребята, это просто замечательно, что вы можете обучиться правилам безопасного поведения на дороге в Детском городе КидСпейс, где есть светофоры и дорожные знаки, велотренажеры и манекены для оказания первой помощи пострадавшим. Сегодня вы закрепили свои знания на практике: были и пешеходами, и водителями, и пассажирами, и даже регулировщиками. Помните, что вы — самые дисциплинированные участники дорожного движения! Интересных и безопасных вам каникул!» — обратилась к маленьким участникам мероприятия заместитель директора ГБУ «Безопасность дорожного движения» Светлана Бикчантаева.

«За три года мы обучили уже около 5 тысяч детей. Важно понимать, что ответственность за жизнь и здоровье детей лежит на взрослых. Мы уверены, что дети сегодня вернутся домой и будут рассказывать своим семьям о том, что они узнали. На дорогах нужно быть внимательными: когда все участники дорожного движения соблюдают правила, риски минимизируются», — говорит директор Детского города КидСпейс Елена Тихонова.

Разностороннее понимание того, что происходит на дороге во время движения, поможет детям осознать, как важно быть наблюдательным и осторожным участником этого процесса, сохранить жизнь и здоровье себе и другим людям.

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