В преддверии Дня знаний POZIS провел праздник для будущих первоклассников

POZIS Госкорпорации Ростех (входит в Союз машиностроителей России) организовал для детей заводчан – будущих первоклассников праздник «С мечтой в страну знаний!». В рамках мероприятия 100 юных серговчан получили от завода фирменные школьные ранцы с наборами канцелярских принадлежностей, а родители – материальную помощь.

Торжественный традиционный корпоративный праздник открыл генеральный директор АО «ПОЗиС», Председатель Татарстанского регионального отделения Союза машиностроителей России Радик Хасанов. Он поздравил детей и их родителей с началом важного жизненного этапа, пожелал первоклассникам легкой и интересной учебы, верных друзей и ярких открытий, а также рассказал о достижениях завода и социальных программах, направленных на поддержку семей работников.

«Для каждого ребенка первый звонок – это огромное событие, а для родителей – повод для гордости. Для нас крайне важно уделять самое пристальное внимание подрастающему поколению. Системная профориентационная работа – это не просто слова, это стратегическая инвестиция в будущее нашего завода. Мы уверены, что сегодняшние первоклашки, проникнувшись нашей историей и ценностями, в будущем придут на производство и продолжат славные традиции «ПОЗиС», выводя предприятие на новые рубежи», – подчеркнул в своем выступлении руководитель компании.

Для юных серговчан был организован яркий праздник с участием сказочных персонажей и юных артистов Зеленодольского музыкального театра. Центральными фигурами стали гости с другой планеты – забавный инопланетянин Громозека и его спутница Алиса. Вместе с детьми они отгадывали загадки, участвовали в викторинах и зажигательных флешмобах, создав по-настоящему веселую и непринужденную атмосферу.

Особым сюрпризом для детей стала познавательная экскурсия по холодильному производству. Ребята смогли воочию увидеть, как собираются современные холодильники под известным брендом POZIS, и прошли по тем же цехам, где ежедневно трудятся их родители. Это позволило им по-новому взглянуть на работу своих мам и пап и лучше понять, чем живет большое предприятие.

POZIS является активным участником республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу» с 2007 года. Компания рассматривает это мероприятие как первую ступень профориентационной работы. Предприятие не только помогает собрать в первый класс детей заводчан, но и в рамках реализации программы образовательного кластера и социального партнерства системно помогает подшефным образовательным учреждениям г. Зеленодольска.

Ежегодно к новому учебному году «ПОЗиС» оказывает материальную помощь в приобретении строительных материалов, проведении косметических, ремонтных работ, технического обслуживания оборудования, в благоустройстве пришкольных территорий и многом другом.

