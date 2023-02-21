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В преддверии Дня защитника Отечества Нацмузей РТ присоединится к акции «Письмо солдату»
Завтра, 22 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, Национальный музей Татарстана присоединится к всероссийской акции «Письмо солдату». Об этом сообщает пресс-служба музея.
Акция начнется в 12 часов. Любой желающий сможет прийти в музей и написать слова поддержки российским военным, участвующим в специальной военной операции на Украине.
До 24 февраля в музее будет стоять специальный почтовый ящик для сбора писем, а также стол с письменными принадлежностями и бумагой. Затем все послания будут собраны и отправлены в Москву, в Центральный дом Российской армии — кураторам проекта «Письмо солдату».
Кроме того, в праздничные дни посетители музея смогут увидеть выставку советских агитационных плакатов «Донбасс — сердце России».
Помимо этого, в Нацмузее будет организован урок патриотического воспитания для школьников. На лекции «Мы идем искать ровесников следы» сотрудники музея расскажут об истории создания поискового движения в Татарстане, основах и принципах работы поисковых экспедиций на местах боев Великой Отечественной войны. Детям покажут личные вещи, найденные на полях сражений.
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