В преддверии Дня защитника Отечества Нацмузей РТ присоединится к акции «Письмо солдату»

Завтра, 22 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, Национальный музей Татарстана присоединится к всероссийской акции «Письмо солдату». Об этом сообщает пресс-служба музея.

Акция начнется в 12 часов. Любой желающий сможет прийти в музей и написать слова поддержки российским военным, участвующим в специальной военной операции на Украине.

До 24 февраля в музее будет стоять специальный почтовый ящик для сбора писем, а также стол с письменными принадлежностями и бумагой. Затем все послания будут собраны и отправлены в Москву, в Центральный дом Российской армии — кураторам проекта «Письмо солдату».

Кроме того, в праздничные дни посетители музея смогут увидеть выставку советских агитационных плакатов «Донбасс — сердце России».

Помимо этого, в Нацмузее будет организован урок патриотического воспитания для школьников. На лекции «Мы идем искать ровесников следы» сотрудники музея расскажут об истории создания поискового движения в Татарстане, основах и принципах работы поисковых экспедиций на местах боев Великой Отечественной войны. Детям покажут личные вещи, найденные на полях сражений.

Всероссийская акция «Письмо солдату» проходит с 2 по 28 февраля 2023 года. Ее организуют Министерство обороны РФ и детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».