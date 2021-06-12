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Ру Тат
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12 июня 2021  11:44
Павел Климчак

В преддверии Дня России полицейские Казани рассказали детям об истории страны

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Полицейские Казани вместе с общественным советом УМВД России по Казани пообщались с детьми в преддверии Дня России. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе УМВД России по Казани.

Мероприятие прошло 9 июня при содействии руководства парка «Урам». Цель праздника заключалась в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Стражи порядка рассказали детям и подросткам об интересных фактах из истории России, про флаг, герб и гимн страны. Кроме того, полицейские объяснили, как безопасно себя вести во время летних каникул.

#день России #полицейские казани
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