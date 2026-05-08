В преддверии Дня Победы Ринат Садыков посетил ветеранов в Лисичанске и Рубежном

В преддверии Дня Победы заместитель Премьер-министра РТ Ринат Садыков посетил ветеранов Великой Отечественной войны в подшефных Татарстану городах ЛНР – Лисичанске и Рубежном.

От имени Правительства Республики Татарстан он передал им поздравления с наступающим праздником, памятные подарки и необходимую бытовую технику. Ветераны же поделились воспоминаниями о военных годах, тяжелом труде в тылу и восстановлении страны после войны.

Ринат Садыков встретился с Марией Павловной Поливановой, почетным жителем Лисичанска, ветераном Великой Отечественной войны и ветераном труда. Когда началась война, ей было всего 13 лет. Пока взрослые мужчины уходили на фронт, их места у станков занимали подростки. Мария Павловна оставила учебу и пошла работать на стекольный завод, где вместе со взрослыми трудилась ради бесперебойной работы производства. Несмотря на юный возраст, выполняла тяжелую работу и помогала обеспечивать выпуск продукции сверх плана. Стекольному заводу она посвятила более 44 лет своей жизни.

Во время встречи Мария Павловна поделилась воспоминаниями о трудовых буднях военного времени и людях, которые, несмотря на тяжелейшие испытания, продолжали работать ради страны и будущей Победы.

Также Ринат Садыков навестил 95-летнюю Татьяну Елизаровну Ященко – почетного гражданина города Рубежного и участницу трудового фронта. Она до сих пор помнит, как в город вошли немецкие танки и как спустя время советские солдаты освободили родную землю.

«Трудовые подвиги ветеранов и тружеников тыла вызывают искреннее восхищение их преданностью своему делу, ответственностью и стремлением внести личный вклад в Великую Победу. О судьбах этих людей можно и нужно снимать художественные и документальные фильмы – это настоящий пример мужества, самоотверженности и неподдельного патриотизма», – отметил Ринат Садыков.

Вице-премьер РТ провел исторические параллели.

«Мы видим, что подвиг тыла продолжается уже в поступках наших современников – волонтеров, благотворительных фондов, общественных организаций, работников предприятий и учреждений по всей стране. Именно в этом – преемственность поколений и сила нашего народа. Победа будет за нами!» – сказал заместитель Премьер-министра Татарстана.