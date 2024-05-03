Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В преддверии Дня Победы молодогвардейцы Татарстана доставили гумпомощь в ЛНР
В преддверии Дня Победы представители регионального отделения «Молодая Гвардия Единой России» и депутат Госсовета РТ Динар Бариев посетили ЛНР с целью гуманитарной поддержки.
Они встретились с российскими военными и передали им необходимые предметы, включая свечи для окопов, камуфляжные сети, печи для обогрева, топливные канистры, продукты питания с длительным сроком годности, лекарства, а также колеса для транспортировки, тактические носилки и генераторы.
Данная помощь была организована благодаря усилиям гуманитарного движения «Zа победу! Казань», а также местных отделений из Набережных Челнов и Елабуги.
В Лисичанске и Рубежном активисты раздавали местным жителям Георгиевские ленточки и инструкции по их ношению, а также экземпляры газеты «Правда» от 10 мая 1945 года.
Завершающим этапом миссии стала акция «Детям - Лисичанска», в рамках которой детям были вручены творческие наборы, бадминтоны и сладкие подарки.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»