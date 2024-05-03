В преддверии Дня Победы молодогвардейцы Татарстана доставили гумпомощь в ЛНР

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В преддверии Дня Победы представители регионального отделения «Молодая Гвардия Единой России» и депутат Госсовета РТ Динар Бариев посетили ЛНР с целью гуманитарной поддержки.

Они встретились с российскими военными и передали им необходимые предметы, включая свечи для окопов, камуфляжные сети, печи для обогрева, топливные канистры, продукты питания с длительным сроком годности, лекарства, а также колеса для транспортировки, тактические носилки и генераторы.

Данная помощь была организована благодаря усилиям гуманитарного движения «Zа победу! Казань», а также местных отделений из Набережных Челнов и Елабуги.

В Лисичанске и Рубежном активисты раздавали местным жителям Георгиевские ленточки и инструкции по их ношению, а также экземпляры газеты «Правда» от 10 мая 1945 года.

Завершающим этапом миссии стала акция «Детям - Лисичанска», в рамках которой детям были вручены творческие наборы, бадминтоны и сладкие подарки.