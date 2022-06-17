В преддверии Дня памяти и скорби дети войны встретились в Казани с «Волонтерами Победы»

Сегодня, в преддверии Дня памяти и скорби, в Общественной палате РТ прошла встреча активистов молодежных волонтерских организаций с теми, кто был еще ребенком, когда началась Великая Отечественная война. Они рассказали молодым людям о том, как проходило их детство, какие трудности им пришлось преодолевать, а также ответили на вопросы.

«Я считаю, что нужно организовывать больше таких встреч с молодежью, проводить патриотические уроки. Это интересный формат работы с молодежью. Когда об этих событиях будут рассказывать не просто учителя в школах, а еще и свидетели того времени, это очень ценно. Я думаю, что сегодняшняя наша встреча не пройдет бесследно. Очень хочется, чтобы воспитаннием молодежи и детей занимались не только родители и учителя, но и активная общественность. Это позволит сохранить память о прошлом», — отметил заместитель Общественной палаты РТ Тимур Кадыров.

Он подчеркнул, что такие встречи особенно важны в наше время, когда люди живут в среде, в которой изобилует информация из разных источников. Такие именно личные диалоги позволят сохранить память о героях, которые сражались, чтобы сейчас было мирное небо.

На встрече в Общественной палате присутствовали четыре женщины, которые родились в конце 30-х — начале 40-х годов прошлого века. Они поделились своими воспоминаниями о тяжелых военных годах.

«Я помню, как женщины шили кисеты для отправки на фронт. Мы, детишки, вкладывали туда записочки для солдат. Мы рисовали цветочки разные. Не могу забыть, как в домах боялись почтальонов. Они приносили письма о гибели отцов и мужей. В таких домах поднимался плач. В то время люди были очень дружные, приходили, утешали», — поделилась воспоминаниями одна из детей войны Светлана Кулагина.

На встрече присутствовали активисты разных молодежных общественных организаций и кадеты.

«Скоро состоится День памяти и скорби, когда фашистская Германия напала на Советский Союз. Сейчас информационная война в сторону нашего государства усилилась. Такие встречи нужны, чтобы молодежь помнила своих предков, которые защитили нашу Родину. Благодаря им мы сегодня живем в мире и согласии», — сказал председатель комиссии Общественной палаты РТ Рафаэль Шакирзянов.