В преддверии Дня науки Минниханов встретится с молодыми учеными Татарстана

В преддверии Дня науки, 8 февраля, Президент Татарстана Рустам Минниханов посетит Казанский физико-технический институт имени Завойского, где встретится с молодыми учеными республики. Об этом на брифинге с журналистами рассказала руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

«Рустам Минниханов очень трепетно относится к вузовскому образованию и формированию научного сообщества. Он регулярно встречается со студентами из Татарстана, которые учатся в ведущих российских вузах. Запланированная встреча станет очередным мероприятием в череде больших планов по укреплению этого направления», – отметила она.

Президент Татарстана осмотрит в вузе несколько лабораторий мирового уровня, созданных для развития квантовой оптики в алмазах, его ознакомят с основными результатами исследований и разработок института.