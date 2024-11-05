В преддверии Дня Конституции РТ в Казани провели квиз-игру и вручили паспорта

Во вторник, 5 ноября, в здании Присутственных мест Казанского Кремля состоялись интеллектуальная игра-квиз и акция «Час гражданственности». Мероприятие организовали в преддверии Дня Конституции РТ Автономная некоммерческая организация «Институт Молодежи» совместно с Татарстанским реготделением «Молодая Гвардия Единой России» и Казанским местным отделением движения детей и молодежи «Движение первых» РТ при поддержке Минмолодежи Республики Татарстан.

Как сообщает пресс-служба Молодой гвардии, рамках игры-квиз, участники смогли больше узнать о Конституции РТ, а также об истории, развитии и достижений республики и побороться за призовые места. По итогам «соревнований» были определены победители 1,2 и 3 места, которые получили памятные подарки. Участниками квиза стали представители общественных организаций Татарстана, студенты высших и средних учебных заведений, а также учащиеся школ. Всего участие приняло более 100 человек.

На мероприятии присутствовали почетные гости. Депутат Госдумы VIII созыва Айрат Фаррахов, депутат Госсовета РТ VII созыва, руководитель регионального штаба Татарстанского реготделения «Молодая Гвардия Единой России» Руслан Шигабуддинов, Председатель Совета Казанского местного отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Республики Татарстан Динар Бариев.

В торжественной обстановке приглашённые гости выступили с приветственными словами, где с трепетом рассказали, как получали свой первый паспорт, осветили тему ценности получения важного документа, акции «Час гражданственности» и о необходимости знаний о Конституции родного края. А также наградили победителей квиза памятными подарками и вручили паспорта юным гражданам нашей страны.

«Действительно, сегодня для ребят, которые получают паспорт гражданина Российской Федерации, очень значимый день. Значимый и потому, что завтра отмечается День Конституции Республики Татарстан. Помню, мы пошли с одноклассниками «…» сделали фотографию, получили паспорт и, безусловно, испытывали большую гордость. И когда я сюда ехал, я поминутно вспоминал те времена, когда нам вручали паспорт. Это конечно же очень важное событие в жизни каждого молодого человека. И очень хочется, чтобы это сегодняшнее событие запомнилось ребятам», - поделился Фаррахов.

Шигабуддинов, в свою очередь, отметил, что мероприятие прошло достаточно интересно.

«Во время игры-квиз ребята узнали много нового и интересного об истории Республики Татарстан, о тех достижениях, которые есть на сегодняшний день, также более подробную информацию о нашей республике. Когда я получал свой паспорт, я просто прошел в паспортный стол и мне его выдали. Конечно, этот день был важным для меня, но это не было так торжественно. Очень важно, чтобы молодые ребята запомнили этот день, когда они получили свой первый паспорт», - сказал он.

Бариев же от себя добавил, что вручение паспортов в торжественной церемонии помогает подросткам осознать важность момента, почувствовать себя частью общества и проникнуться гордостью за свою страну.

Торжественная церемония, по его словам, способствует формированию у молодёжи патриотических чувств, уважения к законам и традициям.

После акции школьники, только что получившие паспорта делились своими переживаниями и эмоциями, которые они испытали во время церемонии.

«Я действительно переживал, но с появлением прав у меня также появились и обязанности. И я как гражданин Российской Федерации очень горжусь, что я получил паспорт. Перед этим днём я пролистывал Конституцию Татарстана и Российской Федерации, читал обязанности и права гражданина Российской Федерации», - поделился участник Казанского местного отделения «Движение первых» Республики Татарстан Дмитрий Пронин.