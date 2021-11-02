В преддверии декады инвалидов Минтруд Татарстана открыл горячую линию

В преддверии декады инвалидов Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ открыло горячую линию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ в преддверии декады инвалидов с 1 по 10 ноября организует работу горячей линии для обращения граждан по вопросам, касающимся реализации прав инвалидов, в том числе детей-инвалидов. Также татарстанцы могут направить в министерство свои предложения», – сказано в сообщении.

Татарстанцы смогут получить консультацию по телефону 8 (843) 557-20-49. В рабочие дни специалисты ведомства отвечают на вопросы с 9 утра до 18 часов вечера, обеденный перерыв – с 12 до 13 часов.

