В преддверии БРИКС глава МВД Татарстана проверил работу кинологов и подразделений ППС

В преддверии БРИКС министр внутренних дел Татарстана Дамир Сатретдинов проверил работу трех подразделений: Центра кинологической службы МВД по РТ, отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции (по массовым мероприятиям) и полка патрульно-постовой службы полиции УМВД Казани.

Глава ведомства оценил материально-техническую оснащенность и условия службы полицейских. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Свой визит министр начал с посещения административных помещений и дежурной части, проверил регламент привлечения служебных собак к розыскной работе, а также пообщался с сотрудниками.

В отдельном батальоне патрульно-постовой службы полиции (по массовым мероприятиям) министр осмотрел материально-техническую базу и территорию, занимаемую подразделением. Дамир Сатретдинов подчеркнул, что обязанности сотрудников отдельного батальона имеют свою специфику.

Еще одним подразделением, с работой которого ознакомился глава ведомства, стал полк ППС полиции УМВД России по Казани. Министр отметил, что необходимо увеличить плотность нарядов пеших и мобильных экипажей ППСП на улицах города.

«Присутствие полицейского на улице – лучшая профилактика преступлений и правонарушений», – отметил он.