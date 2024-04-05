В преддверии 9 Мая в Нижнекамске запустили акцию в поддержку бойцов СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В преддверии 9 Мая в Нижнекамске запустили акцию в поддержку защитников Отечества, которые сегодня отважно сражаются в зоне СВО. Волонтеры группы «Гуманитарка Татарстан» объявили масштабный сбор всего необходимого для тех, кто находится на передовой.

«Эту масштабную акцию мы организовали для города Нижнекамска и Набережных Челнов, другие ближайшие города тоже могут присоединиться. Всех призываю присоединиться — и физических лиц, и организации, и госучреждения. Давайте поддержим друг друга, и это приблизит победу», — сказал администратор группы «Гуманитарка Татарстан» Роман.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В рамках акции объявлен сбор необходимых вещей для бойцов. Приносить их можно в пункт приема гуманитарной помощи, по адресу: Химиков, 72б. Список большой: продукты, лекарства, средства личной гигиены, военная амуниция, телевизоры, рации, генераторы, сварочные аппараты.

Все это в преддверии 9 Мая будет укомплектовано и отправлено автоколонной на передовую. Солдаты такой поддержке с тыла всегда очень рады.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Благодарят нас за оказанную помощь, которую нижнекамцы им собирают <...> Настрой боевой. Победа будет за нами», — рассказала председатель СТОС 6,7,8 микрорайонов Лариса Орлова.

Одним из первых акцию поддержал коллектив автокомплекса – в подобных мероприятиях они участвовали неоднократно. Они оправили на фронт 15 отремонтированных автомобилей.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых есть и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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